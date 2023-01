Zoran Vujović za "Avaz": Hrvatska je na Mundijal došla čistih glava za razliku od Srbije

Mirisalo na dogovor

- Kada se odlazilo tamo ja sam lično smatrao uspjehom i da se plasiramo u osminu finala, jer je tu bilo novih igrača, neki su bili povrijeđeni, a ni odbrana nam nije djelovala najbolje. Ne smije se zaboraviti da je ovo turnirski način takmičenja, tako da su se igrači puno trošili. Igrali smo dvije utakmice zaredom produžetke. I ja sam nekad s reprezentacijom igrao produžetke. To su agonije. Bojite se izaći u napad da vam protivnički igrač ne bi utrčao iza leđa, odnosno imate li snage da se vratite. Trebalo je to sve izdržati – istakao je Vujović.

Rodoljubni naboj

Za razliku od Hrvatske, Srbija je uprkos velikim očekivanjima takmičenje okončala u grupi, a Vujović smatra da više nije ni zaslužila.

- Svako od nas ima očekivanja i to je logično i ljudski. Od njihovog očekivanja jedino je to ostalo. Oni ni u glavi, ni tehnički, ni taktički nisu bili spremni za ovo takmičenje. Natpisi kako su “skakali” jedan drugom po ženama, da li je to trebalo procuriti u javnost? Osim toga, imaju jako slabu odbranu. Nisu zaslužili. Kada želite drugome da mu krava crkne, odnosno da izgubi utakmicu, to se vraća na neki način. Oni su se puno počeli baviti time. Pustimo politiku političarima, pustimo rat generalima... Stvaraju jako lošu energiju koja ih osobno razara – smatra Vujović.

Nije mu se svidjelo ni ponašanje srbijanskog selektora Dragana Stojkovića Piksija.

- Mislim da je hrvatska reprezentacija ušla u turnir čistih glava za razliku od Srbije. Imamo izražen taj rodoljubni naboj. Igramo kad je najteže, što reprezentaciju Hrvatske razlikuje od reprezentacije Srbije. Mi imamo jednog trenera koji je jako ponizan, respeketira svakoga. S druge strane, Piksi mi je bio drag kao igrač i znamo se, međutim, nije mi se svidjelo njegovo ponašanje na klupi kad psuje – znamo već šta, a onda kompletnu krivicu prebacuje na igrače. To je najgora stvar koju jedan trener sebi može dopustiti. Mislim da su mu na neki način igrači i okrenuli leđa. Te sporedne stvari ih koče – dodao je Vujović.