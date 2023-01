Levandovski priznao: Volio bih igrati u istoj ekipi sa Mesijem

Napadač Barcelone Robert Levandovski (Lewandowski) uvjeren je da će "Zlatnu loptu" za najboljeg nogometaša svijeta sljedeće godine dobiti Argentinac Lionel Mesi (Messi).

- Već mi je jasno ko će dobiti najveću individualnu nagradu. Istina je da je u konkurenciji za nagradu još jedan igrač iz istog kluba, Kilian Mbape (Kylian Mbappe), no samo je jedan od njih osvojio Svjetsko prvenstvo, a to je Lionel Mesi. To će biti odlučujući faktor, a Mesi je postigao ono što mu je najvažnije i sada može uživati ​​u tome - rekao je Levandovski.