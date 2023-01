Ko je bio preminuli Bojan Jamina: Igrao u BiH, Srbiji, Sloveniji, u mladoj reprezentaciji bio s Nadarevićem i Papcem

On je igrao za omladinske kategorije Željezničara, pa je bio član beogradske Zvezdare (1998), Slavije iz Sarajeva. On je iz zeničkog Čelika otišao u OFK Beograd. Na ljeto 2001. prelazi u ljubljansku Olimpiju, a oni ga odmah proslijeđuju u Triglav na posudbu.

Bojan Jamina je bio veznjak, a upisao je jedan nastup za U21 reprezentaciju BiH. On je bio član mlade reprezentacije BiH u generaciji sa Safetom Nadarevićem, Sašom Papcem, Alenom Škorom, Džemalom Berberovićem, Albinom Pelakom.

Bivši mladi reprezentativac BiH Bojan Jamina preminuo je danas u 43. godini u bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu. On je krajem novembra pokušao počini samoubistvo u Istočnom Sarajevu, tako što je pucao sebi u sljepočnicu, ali mozak nije bio oštećen.

Nakon epizode u Sloveniji igrao je u našoj ligi za Kozaru, Slaviju, nakon čega se ponovo vraća u Čelik, gdje je igrao od 2004. do 2006. godine. Na ljeto 2006. godine dolazi i do drugog mandata u Slaviji iz Istočnog Sarajeva, gdje je igrao sve do završetka karijere 2011. godine.

On je u svojoj karijeri upisao i četiri nastupa na evropskoj sceni, tačnije u Intertoto kupu, gdje je postigao gol u meču Slavije i Sant Julije.