Izašao spisak najboljih selektora: U utrci za nagradu prvi put jedan afrički trener

Marokanski selektor Valid Regragi (Walid Regragui) u utrci je za nagradu za najboljeg fudbalskog selektora u 2022. godini koju dodjeljuje Međunarodna federacija za fudbalsku historiju i statistiku (IFFHS), nakon što je osvojio četvrto mjesto na Svjetskom prvenstvu.

Ovo je prvi put da je jedan afrički trener nominiran u utrci za nagradu koja se od 1996. dodjeljuje selektorima koji ostvare velika postignućima u svojim nacionalnim timovima. Jedan historijski uspjeh već je ostvario, Maroko je postao prva reprezentacija iz Afrike koja je dogurala do polufinala Svjetskog prvenstva. Nikome to prije njih, nije pošlo za rukom, a u samoj završnici turnira zaustavila ih je Francuska koja je u borbi za finale bila bolja (2:0). Regrati je postavljen na čelo momčadi samo tri mjeseca prije početka turnira u Kataru, a na tom je mjestu naslijedio Vahida Halilhodžića. Pohvaljen je zbog svoje sposobnosti da motivira igrače, kao i zbog izgradnje jedne od najjačih odbrana na turniru koja je do polufinala primila samo jedan pogodak.

- Regragi je ujedinio sve, donio stabilnost u svlačionicu i popravio pukotine u momčadi koje su nastale prije njegovog dolaska - napisala je FIFA u svojoj izjavi aludirajući na situaciju oko glavne zvijezde Hakima Ziješa (Ziyech) koji je pod vodstvom Halilodžića bio izbačen iz rima, da bi ga novi selektor vratio i ponovo mu dao ulogu glavnog dirigenta u napadu. Na spisku e nalazi Argentinac Lionel Skaloni (Scaloni) koji zbog titule Svjetskog prvaka, ali i naslova Finalisime (utakmice između evropskog i južnoameričkog prvaka) u ovoj godini, pretendira kao glavni favorit za ovu nagradu.

Nadalje, svjetski doprvak Didije Dešam (Didier Deschamps) također je u konkurenciji, a na spisku je i hrvartski selektor Zlatko Dalić koji je s "Vatrenima" napravio novi senzacionalan uspjeh osvojivši bronzu u Kataru. Trener rođen u Livnu već je jednom bio blizu ove nagrade kad se morao zadovoljiti drugim mjestom 2018. godine kad je najboljim selektorom proglašen Dešam. Pobjednik će biti proglašen u januaru iduće godine.