Haland nije slavio historijske golove protiv Lidsa, otkrio i zašto: Ovo je moj rodni grad i moj klub

Usprkos tome što je golovima na Eland Roudu postavio ovako impresivan rekord, Haland nije slavio te pogotke. Nakon utakmice objasnio je zašto.

- To sam odlučio prije utakmice, ali i stvar je posebnih osjećaja koje imam za ovaj grad i klub. Lids je moj rodni grad i jako poštujem ovaj klub. Mama, koja me tu donijela na svijet, bila je na tribinama i gledala me. Moj otac također. On je igrao tu i kada sam bio dijete, nosio sam Lidsom dres s imenom Eirika Bakea (Eirik Bakke) i Sitijev s tatinim imenom.

Erlingov otac Alf-Inge Haland igrao je u Engleskoj od 1993. do 2003. za Notingem Forest, Lids i Mančester siti. Kao desni bočni ili vezni ima 181 nastup i 19 golova u Premijeršipu. Sin je golovima kod Lidsa srušio i oca jer Haland junior ima 20 golova nakon samo 14 utakmica u engleskom prvenstvu.