Kalajdžić: Novi selektor treba pronaći mjesta za Spahića i Barbareza

No, prema posljednjim informacijama iz NSBiH, novi selektor će najvjerovatnije biti Faruk Hadžibegić, koji je jedini obavio konkretan razgovor s čelnicima kuće bh. fudbala. Tim povodom kontaktirali smo legende bh. fudbala, ali smo namjerno izostavili bivše asove i trenere iz našeg glavnog grada, jer bi oni svakako bili na strani Faruka Hadžibegića, Safeta Sušića ili Mehmeda Baždarevića, u zavisnosti kojem taboru pripadaju – bordo ili plavom.

Dobar izbor

- No, treba im posvetiti veću pažnju... Također, smatram da je Faruk dobar izbor, jer je ozbiljan trener. Takav je bio i kao igrač. Međutim, svi mu moramo dati podršku i ponavljam, duži period da pravi reprezentaciju kako bi mogli nešto više uraditi u kvalifikacionim ciklusima. Bez kontinuiteta nema dobrog rezultata - istakao je popularni Meske.

- Selektor mora imati kontinuitet u radu od najmanje tri-četiri godine. Najbolji primjer za to je Hrvatska, ne trebamo ići daleko... Selektor, jednostavno, mora imati prostora da napravi reprezentaciju, da radi i stvara ekipu u kontinuitetu. A kod nas se selektori i treneri prečesto mijenjaju... Vidim da se sada priča o Papetu Sušiću i Faruku Hadžibegiću. Volio bih da jedan od njih dobije šansu, ali da to onda bude dugoročnije, ozbiljno – da svi pomognemo novom selektoru, te da komunicira sa svim našim klubovima, kako bi i u „A“ reprezentaciji imali igrača iz naše lige.

Naš trener

Trener Veleža Avdo Kalajdžić je podsjetio da je uvijek u selektorskoj križaljci bio za naše trenere.



- Nikad nisam bio za selektora sa strane... Vidim da su sada kandidati Baždarević, Hadžibegić, te Sušić, koji ima neke svoje uslove. Ne znam o čemu se konkretno radi? Realno, Petev je ispicao svoju kvotu, odnosno kredit, tako da nam treba novi selektor, rekao je Kalajdžić, koji smatra da je Hadžibegić optimalno rješenje.

- Također, to je i Pape, za koga sam uvijek, ali on ima te neke svoje uslove... Ne znam kako će se birati saradnici selektora – pomoćnici, ali ne znam zašto se ne bi našlo mjesto za Emira Spahića i(li) Sergeja Barbareza. Bar kao tim menadžer, savjetnik... Oni mogu puno pomoći. Također, smatram i to da je vrijeme da ode Zvjezdan Misimović. Tu je već dugo, a nije ništa napravio – zaključio je Kalajdžić.