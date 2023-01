Nekadašnji asovi bh. fudbala za "Avaz": Ne treba nam cirkus oko izbora selektora

Licitacija s imenima

- Naravno, ja sam uvijek za domaćeg trenera na klupi reprezentacije, rekao je Glavaš za "Dnevni avaz" i dodao:

- Uvijek sam govorio da naše državne selekcije trebaju voditi naši treneri... Nije bitno kako se ko zove. Međutim, meni se ne sviđa jedna druga stvar, a to je da se u javnost prvo izlazi s velikim imenima – od Safeta Sušića, Vladimira Petkovića, Vahida Halilhodžića... ali onda se imenuje neko drugi. Drago bi mi bilo da Nogometni savez već u ovom trenutku ima rješenje i da odmah nakon Izvršnog odbora - 4. januara, organizuju pres-konferenciju i kažu: Novi selektor je Faruk Hadžibegić. To je jedina istina koja bi bila dobra... Ne, ne favorizujem Faruka u odnosu na druge, ali ako je to odluka Nogometnog saveza, naravno da je svi trebamo poštovati i podržati novog selektora, uvijek sam za to.

No, Glavaš je istakao da nije za opciju da pojedini članovi Izvršnog odbora NSBiH licitiraju s imenima.

- Neću reći da se oni ne pitaju, ali pogotovo se javljaju oni članovi Izvršnog odbora – sa imenima, prijedlozima... koji ama baš nemaju nikakve veze s izborom selektora. Zna se ko je zadužen za to, postavili su Zvjezdana Misimovića, a tu su i savjetnici predsjednika Saveza Vice Zeljkovića. Međutim, volio bih prvi put da se oko izbora selektora ne bude cirkus, nego da se 4. januara predstavi novi trener naše reprezentacije – zaključio je Glavaš.