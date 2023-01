Vahid Halilhodžić za "Avaz": Naši građani zaslužuju druge političare

Čujem da je Sarajevo puno turista

- Našim Bosancima i Hercegovcima poželio bih puno toga u novoj godini. Vrijeme je da naši ljudi konačno počnu malo da žive. Čujem da je Sarajevo puno turista, dolaze, vesele se - to je draž tog života. Međutim, naša politička stvarnost je takva da ne možemo očekivati ništa dobro, nažalost. Mislim da naši građani zaslužuju drugu politiku, odnosno druge političare, posebno mislim na fašiste. No, svim Bosancima i Hercegovcima želim sretnu Novu godinu. Nadam se da će 2023. biti mnogo prosperitetnija nego 2022. - rekao je legendarni Halilhodžić.

Kakva je Vama bila 2022. godina?

- Pa nije bila baš dobra, nisam zadovoljan, posebno na sportskom planu. Iza mene je jedno veliko razočarenje - jedna trauma, koja će me vjerovatno držati do kraja mog života. Ipak, puno sam uložio u taj jedan od zadnjih mojih sportskih projekata (reprezentacija Maroka - op.a.). Tri godine sam radio na tome, a onda se pred sami početak Svjetskog prvenstva desilo to što se desilo (nezasluženi otkaz). To se teško može zaboraviti. Nosit ću to u sebi do kraja života...

S druge strane, zdravlje, familija... - ono što je najvažnije, sve je OK.

U 2022. bilo je i uspjeha, ali njih je "malo" pokvario neodlazak na Svjetsko prvenstvo. Ali to je tako, moja sudbina, nije prvi put.

Kakvi su Vaši planovi?

- Posvetiti se familiji. Imam nekih privatnih poslova, obaveza, tako da mi je to trenutno prioritet. Mislim i na biznis.