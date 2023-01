Legende bh. fudbala za "Avaz" pred sutrašnju sjednicu Izvršnog odbora: "Zmajeve" mora voditi naš trener

Lako je mijenjati

- Najbolja opcija je izabrati nekog selektora koji je s naših prostora, zapravo našeg čovjeka. Dovoditi strance je bacanje para. Nemamo mi tako kvalitetnu reprezentaciju da možemo ostvariti neke veće uspjehe i tu treba biti realan. Treba izabrati domaćeg selektora i sigurno da bi on to najbolje i radio – kazao je Smajlović.

- Ne znam, Boga mi, vidjet ćemo. Najbolja opcija je da je selektor iz Bosne i Hercegovine, koji poznaje situaciju i sve ostalo. Mislim da je trebalo učiniti sve da se konačno dovede Vaha (Vahid Halilhodžić – op.a.), jer je on najuspješniji bh. trener svih vremena. Kako god okreneš, te brojiš i izračunaš, on je najbolji. Imao je najviše uspjeha, konstatuje legendarni Mara.

Nerealna očekivanja

Naglasio je Smajlović kako javnost ima nerealna očekivanja od reprezentacije.

- Ovdje je uvijek veliki pritisak. Mi smo dosta nerealni u nekim pogledima. Mislimo da puno vrijedimo. Međutim, nemamo mi reprezentaciju tako kvalitetnu da napravimo neke velike uspjehe. Vidite da su i ovi najbolji igrači već u kasnim godinama. Treba se opredijeliti za neke mlađe igrače koji u naredim godinama mogu napredovati i nešto napraviti – istakao je Smajlović.

Legenda tuzlanske Slobode Rizah Mešković (75) razočaran je kompletnom situacijom u NSBiH, kao i načinom na koji se bira selektor.

- Sama priča oko selektora je suluda. Prošli put kad su birali Peteva svatovi su sjedili po Evropi… Pitam se ko je to razgovarao, ko donosi odluku o selektoru? Nigdje plana, nigdje programa, nigdje ništa. U normalnim savezima imate jednogodišnji, dvogodišnji, petogodišnji plan... Prema tim planovima se biraju ljudi koj su sposobni da to iznesu. Kod nas se prvo izaberu konji za trke i uvijek smo na početku. Mi nikad ne stignemo do kraja gdje smo zamislili da dođemo, jer nismo ništa planirali. Mislim da je naš Savez jedini u čitavom svijetu koji nema ni plana ni programa, ili ako ga ima, onda je to vezano za nacionalne podjele – kazao je Mešković.