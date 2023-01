Son: Masku nosim samo zbog roditelja, inače ne vidim ništa

Fudbaler Totenhema Son Hjung-min (Heung, 30) neko vrijeme već igra sa zaštitnom maskom jer je svojevremeno povrijedio očnu jabučicu.

Poslije pobjede nad Portsmutom u FA kupu rekao je da mu maska predstavlja veliki problem.

Kada se završavao meč s Aston Vilom nedavno Son je skinuo masku. Posljednjih dvadesetak minuta je odigrao bez nje, da bi zatim ponovo igrao s maskom protiv Kristal Palasa. Priznao je Korejac da ne može da vidi dovoljno dobro.

- Nije isto kada igram s maskom i bez nje. Moj vid je u redu, ali kada mi lopta dođe onda me baš nervira. Ne vidim baš loptu zbog maske. To mi zaista smeta. Protiv Vile me je baš nervirala, jer sam jednom izgubio loptu zbog toga što je nisam vidio - rekao je Son.

- Da se samo ja pitam igrao bih bez maske. Međutim, moji roditelji, porodica, prijatelji me gledaju u Koreji i zabrinuti su. Rizik je ako me neko ponovo udari. Pričali smo poslije meča s Vilom i rekli su mi šta se desilo sa maskom? Zabrinuti su i ljekari su mi rekli da je moja odluka da li treba da igram s njom. Rizik je i dalje veliki jer je prošlo samo sedam sedmica od operacije - rekao je Son.

Son je ove sezone za Totenhem na 23 utakmice postigao šest golova, od čega četiri u Premijer ligi.