Predsjednik francuskog fudbalskog saveza opleo o Zidanu, pa napravio haos: Oglasili se Mbape i Real Madrid

Potom je predsjednik francuskog saveza Noel La Graet, prilikom gostovanja kod francuskih medija, dobio pitanje o Zidanu, te o špekulacijama da bi se on mogao skrasiti na klupi reprezentacije Brazila.

- Nemam ništa da kažem, neka ide gdje god hoće. U klub ili reprezentaciju, to me ne zanima niti malo. Da li me je pokušao nazvati? Naravno da nije, ne bih mu se ni javio - rekao je La Graet.

Riječi prvog čovjeka francuskog saveza izazvali su gnjev navijača, naročito jer tako priča o legendarnom Zidanu. Povodom svega se oglasio Kilijan Mbape (Kylian Mbappe).

- Zidan je Francuska, mi ne pokazujemo takvo nepoštovanje prema našim legendama - poručio je Mbape.