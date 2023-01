Željezničar krenuo sa pripremama, Mulalić: Nećemo dovoditi igrače samo radi broja, trebaju nam pojačanja

Igrački kadar

Pripemni dio pred utakmicu u kupu

- Dobro nam je došla pauza jer smo ljetos zbog Svjetskog prvenstva odmorili svega pet-šest dana. Nije loše nekad ni odmoriti, vjerujem da smo se svi, pa i ja zaželjeli priprema i treninga. Pripreme smo podijelili u četiri faze, prva je u Sarajevu do 20. gdje ćemo odigrati jednu utakmicu, poslije imamo od 22. do 30. u Konjicu tamo ćemo odigrati dvije utakmice. Poslije toga smo od 1. do 10. u Međugorju, odigrat ćemo tri utakmice i posljednja sedmica pred Kup utakmicu sa Leotarom smo u Sarajevu. Odigrat ćemo šest utakmica, četiri imamo protivnika sigurno – rekao je Mulalić.