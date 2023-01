Predsjednik Fudbalske federacije Francuske optužen za seksualno uznemiravanje

- U septembru 2014. godine nazvao me je. Rekao mi je da sam izvanredna, da sam uspjela napraviti nevjerovatne stvari i da me želi upoznati sa Bridžit Henrik, najvažnijom ženom u Federaciji. Predložio je da se nađemo u njegovom stanu u Parizu.

Reako je da se tamo često sastaje, i da imamo privatnost, pa sam prihvatila. Imala sam 26 godina, bila sam početnik, a on je bio predsjednik FFF-a, moralo se poštovati. Nikada me nije vidio kao igrača, samo kao seksualni objekat. Kad sam stigla, vidjela sam dvije čaše šampanjca na stolu. Čekala sam Bridžit, ali ona nije došla. Rekao je: 'Znaš, ona nam ne treba. Ako smo dovoljno blizu, mogu ispuniti vaše želje. Nisam dirala čašu, plašila sam se daje možda nešto stavio, čula sam mnogo priča. Za mene je bio veliki šamar kada sam vidjela da me predsjednik Saveza vidi kao objekat. Bila sam veoma razočarana. On bi trebao biti primjer - rekla je Sonja Suid. Nakon što je odbila njegov prijedlog, Sonja je napustila stan Noela Le Greta.