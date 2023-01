Velika tragedija na utrci: Usmrtio gledaoca, a da to nije ni primijetio

Imamo onboard i druge video zapise

U videu se može vidjeti kako kamion kojim je na svoj 43. rođendan upravljao češki vozač Ales Loprais udario gledaoca koji se u tom trenutku nalazio izvan njegovog vidnog polja, prenose SN.

- Imam jako lošu vijest, koju su mi saopćili kad sam se vratio s devete etape. Već smo bili u krevetu kad su mi pokazali snimku utrke na kojoj smo pogreškom udarili čovjeka koji je fotografirao svoju supruga iza dine. Bio je povrijeđen, osjećao je mučninu i vrtoglavicu u sljedeća dva-tri sata, a na putu do bolnice doživio je srčani udar – rekao je Loprais, dosadašnji vodeći vozač u kategoriji kamiona i glavni favorit za ukupnu pobjedu, u videu objavljenom na svojoj Facebook stranici.

U istom videu se može vidjeti i snimak iz njegove kabine koja potvrđuje da Loprais nije mogao vidjeti gledaoca koji se nalazio na izuzetno opasnom mjestu.

- Ljudski život je prekinut zbog mene, ne direktno, jer sam ja vozio. Moram priznati da ni ja ni moja posada to nismo primijetili. Imamo onboard i druge video zapise koji to dokazuju. Ali to ne mijenja činjenicu da je čovjek izgubio život. Došao je vidjeti Dakar i nažalost je bio iza one dine... A mi nismo vidjeli to, niko od nas – dodao je češki vozač.