Pjanić o Ronaldovom transferu: Nije me iznenadilo, ovo je budućnost fudbala

Reprezentativac Bosne i Hercegovine i fudbaler Sardže Miralem Pjanić govorio je za italijanski "Tuttosport". Pjanić je rekao kako i dalje redovno prati Juventus za koji je igrao od 2016. do 2020. godine.

- Nije me iznenadilo kako se Juventus vratio. Znao sam to i ranije sam najavio. U početku su momci prošli kroz veoma težak i komplikovan period, ali kada upadnete u ovakvu krizu, u kojoj igrate protiv PSG-a ili neke lošije ekipe u Italiji. Sve se čini kao da je na istom nivou, a to je zato što strah i nesigurnost ulaze u tim. Ne možete pokazati ono što želite i nije lagano izvući se iz toga - rekao je Pjanić.