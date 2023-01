Vahid Halilhodžić za „Avaz“: Bio bih džabe selektor BiH samo pod jednim uvjetom

Naš proslavljeni fudbalski stručnjak Vahid Halilhodžić (70) glavni je kandidat za selektora reprezentacije Južne Koreje, objavili su brojni evropski i svjetski sportski mediji. Povodom toga, razgovarali smo s legendarnim Vahom.

Brojne ponude

- Nema još ništa konkretno... Možda sam glavni kandidat, ali to treba i platiti. Tu glavnu kandidaturu. To je to - rekao je Halilhodžić.

Znači, pregovori su u toku…

- Zvale su me dvije-tri osobe za taj posao u Koreji, kao, uostalom, i mnogi ljudi iz Evrope. Što se mene tiče, nemam direktni kontakt ni s kim iz Seula.

Također, u srijedu su me zvali i neki ljudi za jednu evropsku reprezentaciju. Ima puno tih kontakata.

Menadžeri rade svoj dio posla…

- Kad vidim da mi odgovara neka ponuda, onda se uključujem i ja kako bih preuzeo tok pregovora. Sad-zasad, nema ništa konkretno, kako sam vam rekao na početku razgovora.

Ipak, evropski i svjetski mediji su Vas već preselili u Seul. Vaš komentar?

- Ne znam... Ne pratim više puno ta fudbalska dešavanja. Trenutno sam u Italiji, gdje sam došao zbog privatnih poslova.

Dolazak Hadžibegića

Kako gledate na posljednje promjene u našem državnom timu? Ivajla Peteva (Ivaylo) je na klupi naslijedio Faruk Hadžibegić...

- Vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Biti selektor u našoj državi je malo komplicirana pozicija. Politika, ovo-ono. A to ja nikako ne volim. Zvala su i mene ta trojica, ali ne mogu ja raditi tamo gdje moram gledati kako se zove koji igrač. Usto, moram gledati i to kako se zove ko od trenera, asistenata... To meni nikako ne odgovara. Također, nikad mi neće biti jasno, ne mogu to da shvatim, zašto naša reprezentacija ne može igrati u Banjoj Luci ili na mostarskom Bijelom brijegu. To može proći samo kod tamošnjih fašista, a za mene te granice ne postoje. To sam im odmah stavio do znanja.

No, nije tajna da ste uvijek spremni pomoći našem državnom timu…

- Naravno. To sam nedavno i rekao, ponovio, čelnicima Saveza... Također, rekao sam im da ću i džabe biti selektor našeg državnog tima ako budemo igrali u Mostaru i Banjoj Luci.