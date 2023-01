Oglasili se organizatori turnira na Ilidži: Osuđujemo izgrede neodgovornih pojedinaca i politiziranje cijelog slučaja

Naime, na jednoj od utakmica između škole fudbala iz Splita i škole fudbala iz Srbije, došlo je do uvredljivog skandiranja od strane dječaka koji su bili na klupi splitskog kluba. Kao organizator ovim osuđujemo takve vrste skandiranja kojima ni na koji način nije mjesto na sportskim ili bilo kojim događajima i želimo vjerovati da su ti dječaci naučili lekciju te da slične ispade neće ponavljati u budućnosti. Također, želimo istaći i pohvaliti ekspresnu reakciju trenera i osoblja ekipe iz Splita koje je brzo zaustavilo takva skandiranja te sa riječima osude uticalo na polaznike svoje škole fudbala. Upravo iz tog razloga ne želimo isticati o kojoj se školi fudbala radi, jer smo iz Splita imali nekoliko različitih klubova, a brza i profesionalna reakcija trenera je razlog zbog čega ne želimo etiketirati kompletan klub.

Naime, kako se moglo pročitati u medijima u BiH i regionu, na turniru je došlo do incidenta kada su djeca, odnosno učesnici jedne od ekipa uvredljivo skandirali „Ubij Srbina“ nakon čega su napadnuti predstavnici F.K. Zvezdara iz Beograda. Prije svega želimo istaći da se radi o dva potpuno odvojena događaja.

Drugi događaj u kome su fizički napadnuti pojedini roditelji i predstavnici F.K. Zvezdara iz Beograda od strane nekoliko huligana koji su upali u hotel posebno osuđujemo i ovim putem se zahvaljujemo MUP-u Kantona Sarajevo na brzoj i profesionalnoj reakciji. Drago nam je da su pripadnici MUP-a u kratkom vremenu identificirali napadače i lišili ih slobode. Iskreno se nadamo i vjerujemo da će pravosudne institucije ozbiljno pristupiti ovom slučaju i kazniti izgrednike nemilih događaja.

Prema saznanjima do kojih smo kao organizatori došli, određena grupa huligana pokušala je otuđiti zastavu F.K. Zvezdara koja je bila istaknuta u dvorani gdje su nastupali dječaci iz pomenute škole fudbala pa je ista bila lako uočljiva velikom broju učesnika ali i ostalih gledalaca u dvorani.

Kako je u posljednje vrijeme na tribinama među navijačima popularno paljenje oduzetih transparenata i zastava koje se u navijačkom svijetu smatraju kao osvojen trofej i poniženje prema suparničkim navijačkim skupinama, tako je grupa huligana pomislila da se radi o zastavi F.K. Crvena Zvezda. Naime, zastava FK Zvezdara ih je zbog sličnog naziva kluba, boja ali i ćiriličnog pisma očito podsjetila na zastave beogradskog kluba sa Marakane. Naravno, to ni u kom slučaju nije niti opravdanje niti razlog za bilo kakav huliganski ekces, pogotovo ne na dječijem turniru. Kada je grupa huligana pokušala otuđiti navedenu zastavu, grupa roditelja je hrabro stala u njenu odbranu ne dozvolivši huliganima da istu odnesu nakon čega je došlo do međusobnog koškanja i napada na roditelje djece iz F.K. Zvezdara. Također, ovim putem demantujemo da je došlo i do upotrebe suzavca kako je navedeno u određenim medijima. Prilikom međusobnog naguravanja, jedan od roditelja je u samoodbrani upotrijebio peper sprej za samoodbranu.

Ovo su saznanja do kojih smo došli kao organizatori turnira, ali kompletnu istragu o navedenom slučaju prepuštamo nadležnim organima i vjerujemo da će doći do pravih saznanja na osnovu čega će neodgovorni pojedinci biti kažnjeni u skladu sa zakonom.

Bezrezervna podrška

Ovim putem se želimo zahvaliti na bezrezervnoj podršci koju smo dobili i mi kao organizator ali i svi učesnici turnira od strane gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić koja je nakon nemilog incidenta stigla u hotel i razgovarala sa napadnutim roditeljima iz Beograda. Zahvalnost dugujemo i Ministru kulture i sporta u Kantonu Sarajeva, gospodinu Samiru Avdiću kao i Ministru unutrašnjih poslova, gospodinu Admiru Katici koji su došli na turnir i izrazili riječi podrške. Još jednom pohvalno ističemo brzu reakciju pripadnika MUP-a. Žao nam je što među zvaničnicima koji su nas posjetili i dali podršku nije bio i načelnik Općine Ilidža obzirom da se turnir održavao upravo na području Ilidže.

Ovim putem najoštrije osuđujemo politiziranje kompletnog slučaja. Nemili događaj koji je pokušao baciti ljagu na cijeli turnir, određene političke opcije i struje su nažalost pokušale iskoristiti u svoju korist i na osnovu toga prikupiti jeftine političke poene ali i unijeti dozu nesigurnosti stvarajući osjećaje panike i straha. I dok se jedni zgražaju količinom podrške koja je pružena napadnutim roditeljima, drugi pokušavaju nametnuti priču da Sarajevo nije sigurno za pripadnike određenog naroda. Ovakvim pričama i zlonamjernim insinuacijama ovdje nikako ne smije biti mjesta, tim prije jer smo zajedno sa preko 6500 učesnika poslali univerzalnu poruku ljubavi i zajedništva koju zajedno šaljemo već dugih 15 godina,zajedno sa učesnicima iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Albanije i brojnih drugih zemalja. Možemo reći kako smo ponosni na različitosti koje nas spajaju, na desetine različitih nacija svih učesnika koji su sklopili nova prijateljstva.

Sarajevo i Bosna i Hercegovina uvijek su bili otvoren i prijateljski grad za svakoga istih namjera. Kao organizator, možemo obećati da ćemo i narednih godina iz Sarajeva slati zajedničku poruku ljubavi, međusobnog razmijevanja, fer pleja i druženja kroz sport.