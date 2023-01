Iz FK Željezničar potvrdili dolazak mladog reprezentativca BiH

Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Andrija Drljo, novi je fudbaler Željezničara. Dvadesetogodišnji krilni fudbaler potpisao je ugovor do ljeta 2025. godine.

– Hvala svima što su me primili od prvog dana, rekao je Drljo i dodao:

- Zahvalio bih se i stručnom štabu što su me doveli i ja želim maksimalno iskoristiti svaku priliku. Želimo se što bolje spremiti na pripremama, maksimalno se posvetiti svakom treningu, a dragi Bog će nam to vratiti na terenu. Sve je moguće do kraja sezone, samo treba vjerovati u sebe, kazao je Drljo nakon potpisa.



Andrija Drljo je rođen 6. septembra 2002. godine u Mostaru. Fudbalski put počeo je u omladinskim selekcija Širokog Brijega, a potom kao kadet odlazi u zagrebački Dinamo, gdje je igrao za kadete i juniore. Nakon godinu i po u Dinamu prelazi u mađarski MTK Budapest, a na ljeto prošle godine vratio se u BiH i proteklu polusezonu je igrao za Zrinjski.

Prošao je sve omladinske selekcije Bosne i Hercegovine. Trenutno je član mlade reprezentacije BiH za koju je već sakupio deset nastupa.