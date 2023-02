Pet najupečatljivijih transfera zimskog prijelaznog roka

Zimska pijaca je zatvorena u najvećem dijelu Evrope, a nakon što su objelodanjeni svi transferi završna 24 sata januarskog prijelaznog roka, izdvojit ćemo pet najupečatljivijih.

Prvo mjesto bez premca zauzima Enco Fernandez.

Najbolji mladi fudbaler Mundijala u Kataru stigao je u Čelzi u transferu kojim je oboreno nekoliko rekorda, čime je ujedno stavljena tačka na najdužu transfer sagu ove zime.

Fernandez u London stiže za 120 miliona i potpisao je ugovor na osam i pol godina.

Marsel Sabicer je u Bajern iz Minhena došao kao budući nosilac igre, ali je razočarao, no njegov prelazak u Mančester junajted svejedno je privukao mnogo pažnje. Sabicer bi trebalo da predstavlja veliko pojačanje u borbi Junajteda za iskorak u Engleskoj. On će za "crvene đavole" igrati kao pozajmljen igrač do kraja sezone, nakon čega će uslijediti novi pregovori o njegovom statusu.

Saša Lukić je srbijanska "bomba" prijelaznog roka, pošto je bivši kapiten Torina Pijemont zamijenio Londonom i pridružio se Aleksandru Mitroviću u Fulamu.

Fulam je za Lukića platio 10 miliona eura.