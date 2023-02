Klop poslije novog poraza Liverpula: Ne mogu da objasnim

Vulvsi su rano dali prvi gol i to u 5. minuti preko Žoela Matipa (Joel), koji je pogodio vlastitu mrežu. Veoma brzo je Vulverhempton vodio i 2:0 kada je loptu iza leđa Alisona (Alisson) smjestio Krejg Doson (Craig Dawson).

- Nije nam neobično da primimo gol brzo poslije početka meča, ali način na koji smo ih primili je neprihvatljiv. Kada pogledate cijeli meč, imali smo periode sjajne igre bez datog gola. Treći gol neću da računam jer je to bio jedini put da su napravili pas na našoj polovini u drugom poluvremenu. Početak je bio užasan, ušli smo u meč sa svim stvarima o kojima smo pričali… Ne činiš sebi uslugu u tim trenicima, daješ lako loptu protivnika. Pasivni smo bili kod dva gola, sve što smo htjeli je da budemo kompaktni i aktivni, ali smo bili kompaktni i pasivni. Ne mogu da objasnim - rekao je Klop.

Morali bolje

Bila je vidljiva loša igra "Redsa" u odbrani zbog koje tim s Enfilda ima mnogo problema ove sezone.

- Vodstvo u odbrani fali ali to nije moje prvo objašnjenje ove situacije. Morali smo bolje. Moramo bolje u smislu da ne dolazimo u ovakve situacije da treba da jurimo utakmicu. Nismo završavali stvari kako treba, propuštali smo završni pas, intezitet kojim smo igrali je bio dobar ali stavili smo sebe u veoma prosječne pozicije za dva gola. Moramo to da promijenimo sigurno. Nemam riječi za to zaista, žao mi je - dodao je Klop.