Haris Hajradinović za "Avaz": Zemljotres me zakucao za krevet, ne znam kako se hotel nije srušio

Naš fudbalski reprezentativac iz istanbulskog Kasimpaše Haris Hajradinović (28) jutros je bio u turskom gradu Antakija, koji je najžešće pogodio razorni zemljotres.



Otkazani letovi

- Jučer smo igrali protiv Hatajspora, koji je iz Antakije (23. kolo turske Superlige – 1:0, op. a.), a pošto su nakon utakmice bili otkazani letovi za Istanbul, nismo se mogli vratiti kući - rekao je Hajradinović za "Avaz" i dodao:

- Morali smo prespavati i jutros oko 4.15 sati počelo je da ljulja. Ma, to je bila katastrofa. No, hvala Bogu, naš hotel nije srušen. To je neki muzej-hotel, koji ima željeznu konstrukciju. Da smo bili u nekom, tako da kažem, normalnom hotelu, mislim da bi se srušio, kao što su se srušile sve ostale zgrade oko našeg hotela. Jer, to je bila katastrofa, ne da je ljuljalo, nego... Ne znam kako se nije srušio.

S Hajradinovićem i saigračima bio je Daniel Graovac, bivši fudbaler Zrinjskog, Željezničara..., koji je, također, fudbaler Kasimpaše.

- Nakon zemljotresa smo se autobusom prebacili do Adane, gdje nas je čekao let za Istanbul. Uz put smo vidjeli strašne scene, sve srušeno. Kao da je ratno stanje, sve poravnato. Ulice zatrpane, zgrade srušene... - prenosi Hajradinović i dodaje da je Antakija najgore prošla u jutrošnjem razornom zemljotresu.

- Bukvalno, zahvaćen je cijeli grad, 60-70 posto grada je srušeno. U ostalim gradovima, koliko sam vidio, mjestimično je bilo rušenja zgrada. Također, danas u 13.20 po turskom vremenu, u istom području je bio zemljotres iste jačine kao jutros. Mislim da je on u Antakiji srušio sve preostale zgrade... Ma katastrofa, ne znam šta da kažem. Kako to sve da opišem - rekao je naš reprezentativac.

Mi smo se izvukli

Stručni štab i igrači Kasimpaše su se u međuvremenu vratili u Istanbul.

- Hvala Bogu, mi smo se izvukli. Maloprije sam došao kući... A ovdje je sve OK, hvala Bogu. Nije bilo problema u Istanbulu, za razliku od juga Turske i Antakije, gdje je baš bila katastrofa. Mislio sam da je gotovo, strahota. Zemljotres me prvo zakucao za krevet, cijela soba se ljuljala. Samo sam čekao trenutak da se sve sruši na mene. Ne znam kako se nije srušilo, sreća - zaključio je Hajradinović.