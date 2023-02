PR turskog kluba demantuje medije: Atsu je još pod ruševinama

- Kristijan Atsu i naš sportski direktor Taner Savut su, nažalost, i dalje pod ruševinama. Portugalski mediji su prenijeli vijesti o Kristijanu Atsuu, ali ne možemo da dopremo do njega. Ne možemo da dođemo ni do koga. Ne možemo da dođemo do te oblasti. To je najteže mjesto do kog treba doći. Ako se probijemo, svijet će biti naš svakako. Čekamo pomoć. Svima je potrebna pomoć u zoni zemljotresa, ali velika je potreba da se pomogne Hataju. Nema mjesta gdje su deke dopremljene, nema mjesta gde je supa dopremljena, ništa. Koliko je vremena prošlo od kako se dogodio zemljotres? - zaključio je on.

Atsu je član reprezentacije Gane bio od 2012. godine, igrao je na Svjetskom prvenstvu u Brazilu, a zvuči prosto nevjerovatno da je u nedelju uveče u 97. minutu dao gol za trijumf Hataja nad Kasimpašom.