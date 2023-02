Kovačević: Nećemo dozvoliti fantomsku privatizaciju kluba

- Imali smo odluku da je on izabran za strateškog partnera. Nažalost, ugovor nije potpisan. U pripremi je novi javni poziv za strateško investiranje u FK Željezničar. On će biti vrlo brzo objavljen i na taj poziv se i Eldin Diglisić, kao potencijalni partner, može prijaviti. Zašto je on odustao, ne znamo ni mi, nije nam iskomunicira.

Nećemo klub nikome predati tek tako, nemamo mandat da klub predamo u ruke nekog investirora i da poslije budemo izloženi značajnim rizicima poslovanja i opstanka. Mi vodimo politiku kluba kao da investitor nikada neće doći, ali radimo na tome da on dođe.

Investitor jeste prioritet jer će se s njim lakše i brže postići ciljevi. Ipak, to nećemo raditi pod svaku cijenu. Željo je narodni klub. Klub naroda, navijača i članova.

Dug za porez

Također, Kovačević se osvrnuo i na obaveze kluba prema Poreznoj upravi Federacije BiH.

- Porezni dug Želje je 3,65 milona KM, od čega se 1,4 miliona odnosi na kamatu, a glavnica je 2,25 miliona. Naš kratkoročni cilj je da otplatimo dug koji je nastao do 31.12.2018. godine. Tu smo dužni još nekih 560.000 KM. Kada to otplatimo, stičemo pravo na otpis 1,3 miliona KM kamate. Onda će se dug svesti na 2019., 20120. i 2021. godinu i to je nekih 1,7 miliona KM. To je neki naš kratokorčni plan - istakao je predsjednik FK Željezničar.