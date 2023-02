Izvučen ispod ruševina nakon 94 sata: Jeo mamino cvijeće kako bi preživio

-Stomak mi je bio prazan. Jeo sam cvijeće koje je moja majka uzgajala da napunim stomak. Bio sam mnogo žedan. Pokušavao sam posljednji put da pustim glas... Onda sam uzeo štap i lupao o plafon, štap se slomio... Nisam mogao da progovorim, ali hvala Bogu, tada sam ugledao svjetlost iz rupe u daljini i ljude koji me dozivaju. Pitali su me da li mogu da dođem do tog izlaza, ali to je bilo nemoguće. Onda smo čekali pet sati da oslobode put i dopuzao sam do njih - ispričao je.

Broj stradalih u Turskoj i Siriji konstantno raste.

CNN javlja da je srušeno preko 6.500 zgrada i oni su trenutno u borbi sa vremenom da spase sve koje mogu spasiti