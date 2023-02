Zdravko Mamić napustio fudbal poslije smrti Ćire: "Živjet ću u BiH i živjet ću kvalitetno"

Zdravko Mamić, nekadašnji prvi čovjek zagrebačkog Dinama, je odlučio da se oprosti od fudbala i da je gotov sa Dinamom i reprezentacijom Hrvatske.

Mamić je dao intervju za "Glas Srpske" u kojem je objasnio kako je smrt Miroslava Ćire Blaževića bila finalni dio slagalice u njegovom oproštaju od fudbala.

- Putem ovog intervjua se opraštam od Dinama i hrvatskog nogometa. Da nije bilo smrti Ćire Blaževića, već bih održao konferenciju za novinare i oprostio se zvanično. U emotivnom smislu nikad neću odustati od Dinama, to je moj život, ali što se tiče mog rada i učestvovanja u bilo kakvom upravljanju, to je apsolutna prošlost. Može se tako reći. Dinamo je u smislu bilo kakvog mog rada i angažmana - prošlost. Više se neću baviti, ne Dinamom, već nogometom uopšte. Biću samo jedan običan navijač. U jeseni sam života. Najviše me u životu potresla Ćirina smrt. Iako mi je i otac umro, ali mislim da mi je u ovom vremenu ostavilo najveći pečat. Neke stvari koje do sada nisam dobro razumio, nakon Ćirine smrti mislim da sam ih shvatio i moj oproštaj od nogometa je konačan - poručio je Mamić.



Mamić je u nastavku objasnio kako će živjeti u BiH do kraja života, bez obzira na sudsku odluku.

- Plan je da do kraja života živim u BiH i da živim što kvalitetnije. Nogomet me apsolutno više ne zanima. Kakav god bio sudski ili bilo koji drugi ishod, ostajem živjeti u BiH – rekao je Mamić.

Zdravko i Zoran Mamić su osuđeni u Hrvatskoj na šest i po, odnosno na četiri godine i osam mjeseci zatvora zbog finansijskih malverzacija.

Zdravko je u BiH od juna 2018. godine, dok mu se brat Zoran pridružio nakon što je i on osuđen.