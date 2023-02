Ćirin sin Miroslav: Bosna mu je dala taj životni instinkt

Završena je komemoracija povodom smrti "trenera svih Trenera" Miroslava ĆIre Blaževića. Posljednji je o Ćiri Blaževiću govorio njegov sin Miroslav.



- Ovdje smo da slavimo njegov život koji je bio prekrasan. Ostvario je svoje i naše snove. Tata, meni je privilegija bila biti tvoj sin i uz tvoju karijeru biti uz tebe i upoznati ove sve divne ljude i dogodovštine i sve lijepo što si nam uspio dočarati i donijeti. Mogu samo biti sretan jer ispred sebe imam jednu veliku porodicu, a mi smo svi njegovi sinovi. Moj otac je bio čovjek koji je imao veliku ljubav prema svima i dijelio je tu ljubav bez ikakvih kompromisa. Nije imao predrasuda prema nikome, sve je volio, obožavao je ljude i dijelio im ljubav koliko god je mogao. Držao je do svojih ideala, principa, nije se tu dao nikad na drugi put odvesti. Tuđman i Hrvatska su mu dala potpuno povjerenje i bio je tu kad je on trebao njih, a bogami im je i on uzvratio na svoj način. Bosna mu je dala taj životni instinkt, Švicarska preciznost, Francuksa virtuoznost, ali Hrvatska mu je bila sve, svetinja - rekao je Miroslav Blažević.

Kako je naglasio Ćiro je bio istinski građanin ovog svijeta i nije se nikad razdvajao i radio nekakve razlike između malih i velikih ljudi.

- Volio je sve nas, volio je mamu Nenu, Katerinu, Barbaru, mene, svoju unučad Filipa, Mikaela, Vincenta, Linu, Mari, Damjana, tetu Seku, Ljubicu. Možda nije uvijek mogao biti tu, ali uvijek smo osjećali njegovu prisutnost i sigurnost, sve nam je dao. Zadnje dane je govorio da ga pustim da ode. I to je bila njegova želja. Otišao je svjestan do zadnjeg daha, otišao je u miru i spokojan. Ljubice hvala ti što si bila tu za tatu do posljednjeg pogleda i što si dala tu dobrotu i cijelo svoje vrijeme. Ipak mislim da sad on tu negdje gore slaže svoju najdražu ekipu "vatrenih" i taj njegov pozitivan duh će živjeti uvijek i uvijek ćemo ga nositi. Jer tko je bio sa Ćirom Blaževićem, njegovo srce je bilo ipsunjeno. Vjerujem da je on sad tu negdje, htio bi da slavimo njegov život jer treba živjeti đivot kao što ga je živio moj otac. Tata, ponosan sam na tebe, živjet ćeš vječno i svi te volimo - poručio je Ćirin sin.

Nakon toga je uslijedio višeminutni aplauz.

Inače, Ćiro će danas biti sahranjen na zagrebačkom Mirogoju.