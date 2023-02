Trener PSG-a uzburkao strasti: Nejmar ima pravo igrati poker

Svi smatraju da se to odnosi na njegovog

- Kilijan je u miks-zoni rekao isto što i u svlačionici. Neću to dovoditi u vezu s izvedbom ekipe i neću povezivati njegove izjave s Nejmarovom fotografijom u restoranu brze hrane. Razgovarao sam s Nejmarom i rekao mu šta mislim, a to će ostati između nas. On ima pravo igrati poker na svoj slobodan dan, strastven je oko toga. Rekao sam mu što mislim i nema potrebe da miješamo stvari - izjavio je Galtije.

Navijači PSG-a ogorčeni su Nejmarovim ponašanjem te smatraju da mu uspjeh u Ligi prvaka nije prioritet.

Uzvrat između Bajerna i PSG-a igra se 8. marta u Minhenu, a Parižani love zaostatak od 0:1 iz prve utakmice.