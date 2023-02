Mulalić: Mi smo toliko neinteligentni, zašto smo odgađali derbi

Fudbaleri Željezničara su u teškoj utakmici u okviru osmine finala Kupa BiH savladali Leotar sa 2:1. Gosti su vodili, ali je Željo sasvim zasluženo stigao do preokreta u finišu utakmice (Leotar imao dva igrača manje).

Trener Željezničara Edis Mulalić nakon susreta je rekao da je znao da je pred njegovim timom težak zadatak.

- Znali smo da nas čeka težak posao, ne zna se u kakvoj je ko formi. Utakmica je bila teška, desi se gol, ali nismo gubili glavu, smirivali smo igrače, rekli smo im da vjeruju u sebe, na ruku nam je išao penal realizovani i crveni karton. Mislim da smo zbog truda zaslužili da prođemo. Danas smo igrali za prolaz, uspjeli smo, idemo dalje, kazao je Mulalić.

Jasno, već razmišlja o narednim ogledima, prije svega o Igmanu.

- Želim da analiziram ovu utakmicu i onda da se okrenem Igmanu koji ima jednog od najboljih trenera u ligi. Sigurno želimo mi mlađi da budemo kao on, to je pošten radnik, lik i djelo te ekipe je promijenio. Skroz teška utakmica, biće težak teren, otvorenje novog stadiona, otom potom, nije to ista ekipa kao prošle godine, mada su i tada dobro igrali. Biće dobra utakmica, kazao je Mulalić.

Dotakao se prvi strager tima s Grbavice i predstojećeg derbija protiv Sarajeva koji će se igrati u Mostaru jer nisu završeni radovi na Koševu.

- Mi smo toliko neinteligentni. Zašto smo onda odgodili ranije derbi? Sve poštuješ, odluke Saveza poštuješ i onda sebe pitam, zamislite da mi sada tražimo odgodu derbija. Ne smijem više ništa reći. Nevjerovatno. Mi radimo kao vojnici, šta god nam narede. Ne bi bilo loše da nam neko nešto objasni, da i mi nešto naučimo, poručio je Mulalić.