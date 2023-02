Smanjeni limiti za plate u Barceloni, Atletiku i Sevilji

Slučaj Barcelona

Barselonin slučaj je posebno zanimljiv. Klub se po odlasku Đozepa Marije Bartomeua našao pred bankrotom, ali je Đoan Laporta uspio da ga izvuče iz blata i dovede do prilike da osvoji titulu. Međutim, to ne umanjuje rizik od moguće finansijske propasti Barcelone jer se dugovi nagomilavaju... A, poslije skandala nastalog zbog otkrića da je Barsa platila 1.400.000 eura potpredsjedniku Sudijske komisije bacio je novu senku na ugled kluba i alarmirala nadležne institucije.

- Svaki klub je slobodan da iznese svoje mišljenje - rekao je predsednik Fudbalskog saveza Španije Havijer Tebas i dodao:

- Mnogo smo zabrinuti zbog funkcionisanja brojnih klubova, pa i Barcelone. Šteta koja je nanijeta profesionalnom fudbalu je ogromna. Zato želimo da istraga bude sprovedena do kraja. Već sam objasnio šta La Liga namjerava uraditi. Između ostalog, pisali smo tužiocu s informacijama koje mogu da pomogu u istrazi. Da je bilo nekih nesportskih radnji u dosadašnjoj istrazi, on bi to sigurno već naglasio. Sarađujemo sa tužilaštvom i ako bude procijenjeno da nema materijala za žalbu, a mi smatramo da ima razloga, tražit ćemo da se istraga dalje nastavi. Klubovi mogu da se žale i pričaju koliko hoće... Jako smo zabrinuti zbog nekih stvari i zato moramo da istražimo situaciju - rekao Tebas.

On smatra da cijela situacija u španskom fudbalu značajno kvari generalnu sliku. Podsjeća da su već “pali“ čelnici Osasune, koji idu u zatvor i naglašava da će se istraga sprovesti do najsitnijih detalja, bilo da se radi o malom klubu ili Barcelone.

- Ako se u istrazi nešto pokaže, ići ćemo do kraja. Ako bismo nešto našli, a Đoan Laporta ne bude dao razumno objašnjenje, morat će da podnese ostavku. Dosad je izdavao neka površna saopštenja. Ako pričamo o plaćanju sudija, izgleda da je svaki klub mogao da uradi ono što je Barsa počinila. To je jedna od stavki koje ćemo morati prostudirati do kraja – rekao je Tebas i dodao da UEFA i FIFA rade na tome da se fudbal dovede u normalu. Podsjeća na goruće slučajeve Juventusa, Mančester sitija i PSG. To želi da se sprovede i na klubovima iz Španije koji su eventualno počinili neku mahinaciju i zloupotrebili pravilnik.

Limiti za plate u Primeri za 2023/24

Atletik Bilbao 127.120.000 eura

Barcelona 648.824.000

Espanjol 69.970.000

Real Madrid 683.462.000

Atletiko Madrid 315.826.000

Sevilja 191.356.000

Betis 100.643.000

Real Sosijedad 134.199.000

Kadiz 46.979.000

Majorka 50.203.000

Valensija 79.991.000

Osasuna 52.134.000

Elče 42.672.000

Viljareal 151.206.000

Selta 64.379.000

Rajo Valjekano 50.398.000

Valjadolid 48.683.000

Đirona 43.477.000

Hetafe 68.800.000

Almerija 52.315.000