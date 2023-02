Legenda Arsenala kritikovala Čelzi: Nikad nisam vidio ništa slično

Čelzi se nalazi u ogromnim problemima.

Loše igre Čelzija

Ekipa Grejama Potera (Graham Potter) je slavila u samo jednoj od prethodnih osam ligaških utakmica, a u tom periodu su uspjeli da ispadnu i iz FA kupa.

Prošle sedmice su poraženi i od Borusije Dortmund, gdje su gostovali u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka.

Londonski tim je kupio veliki broj sjajnih igrača, a ne bi trebalo čuditi što se oni još uvijek nisu uklopili u ekipu i što Poter još uvijek pokušava pronaći standardnih 11.

Teško je ignorisati sve što je Tod Beli (Todd Boehly), vlasnik Čelzija, uložio u dovođenje igrača, a opet bi bilo mnogo realnije da ih Poter sporije uvodi u startnu postavu.

Poter to nije uradio, pa se u posljednje dvije utakmice engleske Premijer lige u startnoj postavi našlo čak pet novih fudbalera.

Čelzi je sa Vest Hemom igrao neriješeno 1:1, dok su od Sautemptona poraženi na svom terenu.

Legenda Arsenala o Čelziju

Prema informacijama iz Engleske, Poter i dalje uživa puno povjerenje vlasnika, što je razumljivo svima onim koji razmišljaju kao bivši fudbaler Arsenala, Pol Merson (Paul), koji je pokušao objasniti problem Čelzija.

- Jedno je tim. Drugo je tim sastavljen od individualaca. Nikad nisam vidio nešto slično tome. Svi dođu do lopte i onda žele savladati po pet ili šest igrača, nemaju namjeru za ikakvo sudjelovanje u timskoj igri - rekao je Merson, nastavivši:

- Ne vidim kako to može prestati. Kupili su gomilu individualaca i toga me strah. Sve su to dribleri. Ako ne pobijedite Southampton kod kuće, njihov vratar mora biti najbolji igrač utakmice. A on to nije bio – zaključio je bivši engleski reprezentativac.

Čelzijeva sljedeća utakmica

Poterov Čelzi se trenutno nalazi na desetoj poziciji sa 31 osvojenim poenom. Liga prvaka im bježi 11 bodova, a slijedi im gostovanje kod Totenhema, njihovog gradskog rivala i ekipi koja drži tu četvrtu poziciju.