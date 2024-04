Husref Musemić za "Avaz": Liverpul se vraća, ali Real je opet u prednosti

Večeras su na rasporedu još dvije prve utakmice osmine finala Lige prvaka u kojima se sastaju Liverpul - Real Madrid, te Ajntraht Frankfurt - Napoli. Svakako najveća “poslastica” bit će repriza prošlogodišnjeg finala između Liverpula i Real Madrida.

Repriza finala

U maju 2022. godine “Kraljevski klub” je na „Stade de Franceu“ pobijedio “Redse” sa 1:0 o osvojio 14. evropski naslov. Također, Real je bio bolji i u četvrtfinalu sezone 2020./21. Tada je Santiago Bernabeu slavio sa 3:1, a potom odigrao 0;0 na Enfildu. Real i Liverpul igrali su i u finalu 2018. godine, a španski velikan je bio bolji i u Kijevu, gdje je slavio sa 3:1. Klub iz Madrida pobijedio je i obje utakmice u grupi u sezoni 2014/15. (1:0, 3:0). Posljednji put „Redsi“ su bili bolji u osmini finala 2009. godine ostvarivši dvije pobjede (4:0, 1:0). Liverpul i Real su bili na suprotnim stranama i u finalu 1981. godine, a Englezi su pobijedili sa 1:0 na pariškom Parku prinčeva.

- Liverpul se u posljednje vrijeme, u zadnjih 10 ili 15 dana, polako vraća u formu, s obzirom na to da je doživio veliki pad, a to je jako čudno za jednu ekipu na tom nivou. Ali eto, to je fudbal – rekao je u razgovoru za „Dnevni avaz“ jedan od naših najboljih trenera i šef stručnog štaba konjičkog Igmana Husref Musemić i dodao:

- Real Madrid isto tako... I jedni i drugi su odigrali puno utakmica. Real je igrao i finale Svjetskog klupskog prvenstva u Saudijskoj Arabiji, gdje je otišao do kraja. Ni njihova forma nije onakva kakvu bi vjerovatno oni priželjkivali da bude pred ovakvu utakmicu, jer je Liverpul kvalitetna ekipa. Mislim da obje ekipe imaju podjednake šanse za prolaz. Real možda ima blagu prednost, jer je prošle godine osvojio titulu protiv istog protivnika, to je s nekog psihološkog aspekta. A generalno, Liverpul se postepeno vraća. Vratio im se i Van Dajk (Virgil van Dijk), koji im je jako bitan igrač, a dugo je bio povrijeđen.

Najbolja forma

Na konstataciju da je Luka Modrić izjavio da je prednost Reala to što se revanš igra u Madridu, Musemić dodaje:

- Ne znam, možda za njega... Ipak, kad se sastaju dva tako velika tima ne vjerujem da domaći teren igra pretjerano veliku ulogu. Nikad nisam bio načisto šta je bolje, prvu ili drugu utakmicu igrati kod kuće.

Kada je u pitanju duel Ajntraht – Napoli, Musemić smatra da su Italijani apsolutni favorit, iako je klub iz Frankfurta prošle godine bio najprijatnije iznenađenje Lige Evrope.



- Ne možemo otpisati Nijemce, ali smatram da Napoli igra jako dobro u italijanskom prvenstvu. Ubjedljivo su prvi, pobijedili su i Liverpul - ozbiljna su ekipe, iako to možda niko nije očekivao, jer su ljetos promijenili dosta igrača. U ovom trenutku su možda i u najboljoj formi u Evropi, najbolje igraju – zaključio je Musemić.

Nisam nezadovoljan

Musemić je zadovoljan odrađenim pripremama u premijerligašu iz Konjica.

- Nisam nezadovoljan, zadovoljan sam... Kraj je priprema, ostalo je još četiri-pet dana do nastavka prvenstava. Što smo uradili, uradili smo – sada idemo u osvježenje ekipe... Ne znam da li je to bitno, ali pobijedili smo dosta prijateljskih utakmica. U svakom slučaju, bolje je pobijediti, nego izgubiti, mada to ne mora ništa da znači. No, u nekom psihološkom smislu je bolje da smo pobjeđivali, nego gubili. Ponavljam, nisam nezadovoljan, znamo u kakvoj smo situaciji i od prve utakmice želimo napraviti dobar rezultat – rekao je Musemić, koji nema ni povrijeđenih, ni kažnjenih igrača.