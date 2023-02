Laporta žestoko odgovorio Tebasu: Maske su ponovo pale

Nakon što je otkriveno da je Barcelona u period od 17 godina uplatila čak 6.700.000 eura kompaniji „Dansil 95“, koja je u vlasništvu Enrikeza Negreire, sada već bivšeg potpredsjednika Sudijske komisije, čak 40 od 42 kluba učesnika prve i druge lige Španije objavilo je zajedničko saopštenje u kojem su istakli da su “duboko zabrinuti” zbog ovog skandala i da aktivno rade na razjašnjavanju mogućih nepravilnosti, bilo sportske ili neke druge prirode.



Smisleno objašnjenje

Predsjednik La Lige Havijer Tebas je priznao da zbog zastarjelosti slučaja (ovako teška fudbalska (zlo)djela – ako ih je bilo naravno, idu u historiji poslije samo tri godine) Barsa ne može da snosi sportske posljedice, ali je naveo da će biti razmotrene sve druge opcije.

Istakao je i da bi prvi čovek Blaugrane Đoan Laporta morao da ponudi smisleno objašnjenje ovog poslovnog aranžmana, jer odbrana po kojoj je Negreira plaćan da bi igrače savjetovao kako da se odnose prema kojem sudiji baš i ne pije vodu. Spominjalo se također da je „Dansil 95“ slao i izvještaje o mladim španskim igračima drugih klubova, ali pisanih dokaza za takvu tvrdnju jednostavno nema. I zato Tebas kategorički ističe:

- Ako (Laporta – op. a.) ne ponudi razumno objašnjenje zašto su ga plaćali trebalo bi da podnese ostavku. S ovim površnim saopštenjem izgleda kao da su svi klubovi to radili. Jedno je da imate bivšeg, penzionisanog sudiju kao zaposlenog, drugog čovjeka iz Sudijske organizacije. To je tema koju bih volio da razjasnim, iako je zastarjela – rekao je Tebas.

Nije dugo prošlo i stigao je odgovor Laporte, koji je najavio i da je Barsa pokrenula sopstvenu, ali eksternu istragu i da će uskoro održati konferenciju za novinare na kojoj će ponuditi dokaze da je sve rađeno onako kako su iz kluba i objasnili.

Kampanju protiv Barcelone

- Gospodin Tebas je pokazao svoje pravo lice. Već su nam rekli da će podsticati kampanju protiv Barcelone i mene. Maske su ponovo pale. On je i ranije imao ’anti-Barcelona’ tendencije, 2005. nije želio da Mesi više igra za Barsu. Opsjednut je Barsom. Nije nam oprostio to što nismo potpisali njegov dogovor sa kompanijom Si-Vi-Si (La Liga je trebalo da dobije 2.100.000.000 eura, ali i da prepusti 50 posto vlasništva nad TV pravima u narednih 50 godina. Taj su posao stopirali Barsa, Real i Atletik Bilbao), kao i to što smo mi u evropskoj Superligi. On želi da ja siđem sa funkcije predsjednika Barse. I nije slučajnost što se sve to dešava sada kada nam ide dobro – istakao je Laporta.

Da je samo Tebas u pitanju – lako bi bilo Laporti. Problem je i ovih 40 klubova. Sami mu ne mogu ništa, ali zajedno… Sevilja i Espanjol su prvi skočili, odmah za njima i Atletiko Madrid. A onda i svi drugi. Svi osim Real Madrida.