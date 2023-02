Gvardiola: Žao mi je što to nismo mogli napraviti

RB Lajpcig je u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka remizirao (1:1) protiv Mančester sitija. „Građani“ došli u vodstvo preko Rijada Mareza (Riyad Mahrez) u 27. minuti, a konačan rezultat je postavio Joško Gvardiol u 70. minuti.



Dva različita poluvremena

- Bila su to dva vrlo različita poluvremena – rekao je trener RB Lajpciga Marko Roze (Marco Rose) i dodao:

- Nismo se pojavili u prvom poluvremenu, samo smo jurili za loptom, a bili smo jako loši kad smo je imali. Drugo poluvrijeme je bila druga priča. Bili smo bolji, vraćali loptu u posjed i igrali onako kako smo i zamisliti - rekao Roze.

Također, istakao je i ovo:

- Da smo imali bolji posjed, mogli smo ih napasti i pritisnuti na njihovoj polovici, ali izgubili smo dosta lopti u prvom dijelu. Nismo bili na razini Lige prvaka u prvom dijelu. Na poluvremenu sam rekao da moramo početi igrati. Bilo je to teško prvo poluvrijeme. Tih 26 posto posjeda lopte nije dovoljno protiv Sitija. Nismo imali snage, bili smo pasivni, ali drugo poluvrijeme je bilo totalno drugačije. Bolje i kasno, nego nikada – istakao je trener RB Lajpcig.

Korak naprijed

Menadžer Sitija Pep Gvardiola (Guardiola) je rekao da je zadovoljan utakmicom.

- Napravili su korak naprijed i pritisnuli nas pa smo imali puno problema u kreaciji igre - rekao je Gvardiola i dodao:

- Nakon gola smo se vratili i igrali dobro zadnjih 15-20 minuta. Imali smo dobre šanse i to je dobar rezultat. Odlučivat će se u Mančesteru.. Sretan sam s cijelom utakmicom, ne samo s prvim dijelom. Što ste očekivali? Da tu igramo prijateljsku utakmicu? Koliko ste utakmica Lajpciga gledali? Očekujete od nas da dođemo ovdje i pobijedimo 5:0? To nije realno. Ovo je takmičenje u kojem su u grupi ispale neke jako moćne ekipe. Teško je. Mi smo dobra ekipa i radimo puno dobrih stvari, a tako smo i nastavili. Ljudi očekuju da dođemo ovdje i pobijedimo 4:0. Žao mi je što to nismo mogli napraviti – zaključio je menadžer Sitija.