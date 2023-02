Direktor Intera: Lukaku je na klupi jer ima 103 kilograma

- Zašto je Lukaku na klupi? Zato što ima 103 kilograma i nije spreman. Igrač u prvoj postavi mora da bude 100 posto spreman, on to nije i čekamo da se vrati u formu - rekao je Marota pa dodao kako to nije jedini razlog ovakve odluke Simonea Inzagija (Inzaghi).

- Osim toga, imao je groznu sezonu u kojoj je igrao i na Svjetskom prvenstvu. Od povratka nije dao Interu ono što mu može da mu da, ali uvjereni smo da će se dovesti u red i biti važan za nas u završnici sezone.