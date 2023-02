Mladi "Zmaj" poslije prvih golova za Olimpiju: Rijera mi vjeruje

Bristriću su to bili prvi golovi za tim iz Ljubljane, u koji je stigao ove zime iz Rijeke.

- Vjerovao sam u sebe. Znali smo da će utakmica biti teška, pripremali smo se za nju i slušali trenera. Drago mi je da smo poveli i igrali dalje. Do sada nisam imao trenera koji me ovako podržavao. S Albertom Rijerom (Riera) počeo sam se razvijati. On mi vjeruje. Puno znači imati trenera koji te bodri i gura naprijed - rekao je Bristrić.