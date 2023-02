Savićević: Oprostio sam Osimu za Sušića, a onda je spomenuo Arkana

Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević je u intervjuu za „Mondo“ govorio o danima u Crvenoj zvezdi, Milanu, ali i u reprezentaciji bivše Jugoslavije, Ivici Osimu, Safetu Sušiću, Vahidu Halilhodžiću...



Bulatovićeva molba

- Ovo je najbolji odgovor svima koji misle da je moj sukob sa Osimom i želja da igram bila izraz nepoštovanja prema Papetu Sušiću. Ako ga stavljam u svojih top 11, znači da ga veoma cijenim i da ga smatram najboljim igračem sa ovih prostora. Ali sam u tom trenutku bio bolji od njega.

Na Svjetskom prvenstvu u Italiji, on je imao 35 godina, a ja 24. Osimu sam oprostio i pokajao se zbog toga. Bato Bulatović (nekadašnji generalni sekretar Fudbalskog saveza Jugoslavija) me je nagovorio da odemo zajedno na večeru poslije finala Kupa šampiona u Atini, on je tada vodio Panatinaikos, poklonio sam i dres njegovom sinu i uspostavili smo koliko toliko korektan odnos.

A onda mi se smučio kada je izjavio da ga je Arkan pritiskao da me forsira u reprezentaciji. To je najveća glupost koju sam čuo u životu i ne mogu sebi da oprostim što sam poslušao Batinu molbu – rekao je Savićević.

Desetka je oduvijek bila zaštitni znak Dejana Savićevića (čak je i Roberto Bađo morao da se zadovolji 18-icom po dolasku u Milan), a mnoge je iznenadio izbor broja za Mundijal u Italiji 1990. godine.

Vaha mi je bio uzor

- Piksi je nosio desetku, Pape osmicu, meni su nudili neke druge brojeve, ali sam se opredijelio za 19. Taj broj je na Svjetskom prvenstvu u Španiji 1982 godine nosio Vaha Halilhodžić koga sam volio kao igrača i bio mi je jedna vrsta uzora na početku karijere.

Šteta zbog one šanse protiv Argentine, lopta mi je nezgodno odskočila. Baš sam prije nekoliko dana našao snimak iza gola, poslao sam ga i Piksiju na telefon, lijepo se vidi da je odskočila. Nemoguće je da iz one pozicije, sa pet metara, šutnem preko gola.

Pali smo na penale i šta ti je prokletstvo, svi pamte promašaje Stojkovića, Brnovića i Hadžibegića, a niko se ne sjeća mene i Prosinečkog koji smo dali golove – podsjetio je Savićević.

Kompletan razgovor sa Savićevićem pročitajte OVDJE.