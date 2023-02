Gvardiola: Oduševljeni smo, posebno zato što je to igrač iz naše akademije

Mančester siti je bez problema pobijedio na gostovanju Bornmutu (1:4), a menadžer „Građana“ Pep Gvardiola (Guardiola) je nakon utakmice bio zadovoljan i rezultatom i igrom.



- Ako uzmemo u obzir broj mečeva, sva putovanja i sve ostalo, igrali smo nevjerovatno agresivno. Napad je bio dinamičan i dobili smo dobar rezultat - rekao je Gvardiola i dodao:

- Mnogo se oslanjam na Rika Luisa od kada je došao i debitovao, ima veliki kvalitet, inteligentan je. Mislim da je sjajan igrač. Oduševljeni smo zapravo, posebno zato što je to igrač iz naše akademije.Sjajno se kreće na malom prostoru, ima tu jedinstvenu sposobnost koja nam je potrebna, zaista je dobar u tome.

Također, pohvalalio je i ostale igrače.

- Erling Haland, njegov uticaj na igru je nevjerovatan. Volimo ga, a on nam pomaže. Danas smo ga više pronalazili loptama, a on je zaista nevjerovatna prijetnja za rivale. Uz to, potreban nam je i Fil Foden, njegova radna etika, njegovi golovi, njegove asistencije. Korak po korak, vratit će se na staro - zaključio je Gvardiola.