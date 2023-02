Golman Partizana prozvao trenera, on mu odgovorio: To je njegova sramota

Partizan je, pred nešto više od sto gledalaca, odigrao samo 1:1 s Radničkim iz Kragujevca.

Partizan tako za vodećom Crvenom zvezdom sada zaostaje 13 bodova i čini se da će ostati i bez trenera.

Gordan Petrić, trener Partizana, nakon remija s Radničkim rekao je da je ovo realnost Partizana. Petrićevu taktiku je poslije utakmice prozvao golman Aleksandar Popović.

On je na putu do svlačionice prokomentarisao „Šta se ovo događa? Zašto se povlačimo 17 utakmica?"

Trener Partizana mu je odgovorio na to u mirnom tonu.

- Ako je to rekao, to je njegova sramota. Bili su zajedno do sad, treba da budu i dalje zajedno. Pitajte ga zašto je to rekao. Ja nikada ne kritikujem igrače, ali ako su to njegove riječi, to je sramota – rekao je Petrić.

Partizan u petak igra derbi sa Zvezdom, a Petrić je dodao kako nije siguran hoće li voditi ekipu u toj utakmici.