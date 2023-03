Bivši golman Barselone optužen da je djevojku tjerao na pobačaj

Jasper Silesen (Cillesen), bivši golman Ajaksa, Barselone i Valensije, optužen je da je svoju bivšu djevojku Mariju Moran ucjenjivao privatnim porukama i fotografijama.

Naime, Moran tvrdi da je neposredno prije Svjetskog prvenstva u Kataru došlo do rasprave o tome koliku će Silesen alimentaciju plaćati za dijete koje su dobili, a onda su otkriveni i detalji iz prošlosti.

- Jasper mi je nekoliko puta prijetio i ucjenjivao me, čak i dok sam bila trudna. Jako sam ga se bojala. Htio me natjerati na pobačaj, govorio je da će objaviti moje privatne fotografije i videozapise ako ne pobacim. Svaki dan me ucjenjivao. Nisam smjela ni pričati s medijima, rekla je Moran za španski "Story".

Moguća je čak i kazna zatvora ako se sve optužbe pokažu tačnim za trenutnog golmana NEC Nijmegena.