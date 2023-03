Safet Sušić za "Avaz“: Ispadanje PSG-a nije iznenađenje, bolji smo od Islanda i Slovačke

Legendarni Safef Sušić (67) u ekskluzivnom razgovoru za „Dnevni avaz“ prokomentirao je ispadanje njegovog bivšeg kluba – PSG-a iz Lige prvaka, ali i najavio start kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024.

Liga prvaka

- Moglo se i očekivati da će Pariz ispasti od Bajerna, posebno nakon prve utakmice i 0:1, iako su se u PSG-u nakon posljednja dva rezultata – pogotovo pobjede u Marseju od 3:0, malo digli. Mislili su da će proći Bajern – rekao je Pape, koji je ostavio (pre)dubok, neizbrisiv trag na Parku prinčeva, te dodao:

- Objektivno, Bajern je bolja ekipa. Imaju više igrača, jaku klupu. Gledao sam i prvu utakmicu na Parku prinčeva... Do 70. minute, dok nije ušao Kilijan Mbape, to nije ličilo ni na šta. Pariz, ustvari, zavisi od tri igrača, a Nejmar je povrijeđen. I onda, ako je jedan od ove dvojice – Mbape ili Lionel Mesi malo slabiji, ne mogu nikoga pobijediti.

Mbape je nakon utakmice izjavio: Bajern je izgradio ekipu za osvajanje Lige prvaka, a nama je ovo maksimum...

- Ma dobro, razočaran je nakon eliminacije. Ali činjenica je da su negdje pogriješili. Kad pogledaš klupu PSG-a, to je jadno. A u prvoj utakmici protiv Bajerna u Parizu ispred mene su se tokom utakmice zagrijavali Serž Gnabri, Toimas Miler, Dejli Blind... To su svjetski igrači. A kad pogledaš klupu Pariza, ne znaš nikoga. Među njima je bilo i dijete od 17 godina (El Chadaille Bitshiabu). Gdje može u Parizu igrati fudbaler od 17 godina, u jednoj takvoj ekipi. Također, i ovi igrači što su ih sada doveli nisu na nivou tog kluba, nisu to igrači za PSG – Fabijan Ruiz, Vitinja... Prema tome, ispadanje Pariza nije iznenađenje – istakao je Sušić.