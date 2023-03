Iznenađujuća odluka: Hakimi na spisku uprkos optužbi za silovanje

Marokanski fudbaler Ašraf Hakimi (Achraf) se nalazi na spisku igrača za predstojeće prijateljske utakmice afričke selekcije, unatoč tome što je u Francuskoj optužen za silovanje.

Dozvoljeno mu da napusti Francusku

Fudbaler PSG-a je 3. marta optužen od 24-godišnje žene, koja je navela da se sve dogodilo u njegovoj kući u Parizu. Hakimijev advokat je odbacio sve optužbe i rekao da se radi o „reketiranju“.

Njemu je dozvoljeno da napusti Francusku, pošto je već išao na gostovanje u Njemačku kada su Parižani igrali sa Bajern Minhenom.

Maroko će 25. marta u Tandžeru igrati sa Brazilom, da bi tri dana kasnije u Madridu igrali protiv Perua.

Selektor ga podržao

Valid Regragi (Walid Regragui), selektor reprezentacije Maroka, je izjavio kako često razgovara sa Hakmijem.

- Često razgovaram sa Ašrafom, kao i sa većinom igrača. On je miran, to je najvažnije. On je jak na terenu i van njega – dodao je Regragi.

Marokanski selektor je također pružio podršku svom fudbaleru.

- Mi i svi Marokanci stojimo iza Ašrafa. Postoji prezumpcija nevinosti dok se ne dokaže suprotno – dodao je selektor Regragi.

Hakimi je zbog odličnih nastupa na Svetskom prvenstvu u Kataru ušao i u najbolji tim u izboru Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) za prošlu godinu.