Mesi krenuo u restoran u Argentini: Pogledajte kako je to završeno

Mesi je krenuo u restoran, a to je radio bez pompe i pratnje, trudeći se da bude neupadljiv. Međutim, kada ste tako poznata ličnost, nema šanse da vas na ulici ne prepoznaju fanovi. Tako je, ustvari, i nastao haos. Mesi je potrčao, ali ovim najzagriženijim fanovima nije uspio pobjeći niti zamaskirati trag. Fanovi su vidjeli gdje je ušao i čekali su ga dva sata pred restoranom, pjevajući i skandirajući u njegovu slavu.

Otkako je Argentini donio titulu prvaka svijeta, Lionel Mesi (Messi) u domovini ne može napustiti kuću da ga ne okruže gomile fanatičnih navijača. To se pokazalo i sinoć u Buenos Airesu.

Za to vrijeme ništa drugačije nije bilo ni u restoranu. Kad su shvatili ko je ušao, gosti i radnici restorana počeli su vrištati i neprestano su slikali legendarnog Argentinca. On im se smijao i mahao, kao što je radio i nakon što je izašao, ali mu ubrzo više nije bilo do smijeha.

Ulice oko restorana bile su zakrčene hiljadama njegovih obožavatelja, koji su u stampedu krenuli prema njemu kada je izlazio iz restorana. Spasilo ga je nekoliko policajaca, koji su ga uspjeli dovesti tih nekoliko metara do njegovog automobila, jer su bili svjesni koliko bi situacija mogla eskalirati ukoliko ne urade nešto o pitanju te mase ljudi.