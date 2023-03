Hadžibegić: Ne bih se složio da smo favoriti protiv Islanda

Pred sutrađšnji ogled na startu kvalifikacija za EP 2024. godine u Njemačkoj u Zenici je večeras govorio selektor reprezentacije BiH Faruk Hadžibegić.

- Ne bi se složio da smo favoriti. Favoriti smo ako pobijedimo. Kad bi govorili o Islandu prije 10-15 godina onda bi drugačije bilo. Skrenuo bi svima pažnju na važnost rezultata. Želja nam je da odemo na EP. Želim da budemo prvi, ali i da ostanemo realni. Trebamo biti optimisti, ali i respektovati protivnika.”

Kakvu reprezentaciju možemo očekivati sutra, formacija, taktika…

- Ja sam gledao njihove prijateljske utakmice, impresivno je bilo vidjeti koliko ljudi trče. Kad bi svi znali koje su to formule, niko ne bi igrao fudbal. Mi se spremamo, ali šta znamo šta protivnik sprema. Momci jako dobro rade, imaju veliku želju, deset utakmica ima, najviše bih volio da krenemo sa pobjedom, ali ne treba donositi zaključke do posljednje utakmice. Ako dođemo do pobjede, onda će biti lakše igrati. Mi ćemo pokušati da pobijedimo, znači moraćemo ih napasti, sad koliko nam oni dozvole, rekao je Hadžibegić.