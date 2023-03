Nick Salihamidžić za "Avaz": Velika čast mi je nastupati za mladu reprezentaciju BiH

Reprezentacija Bosne i Hercegovine će opet imati jednog Salihamidžića. Danas nećemo pričati previše o Hasanu, već ćemo pažnju posvetiti Nicku. Nick je rođen u Minhenu 2003. godine, a trenutno čeka svoj debi za mladu reprezentaciju BiH.

Iako je njegov otac postigao prvi historijski gol naše reprezentacije, Nick ne razmišlja previše o tome. O svojim planovima i dosadašnjoj karijeri je govorio za portal "Avaza".

- Dobro sam se snašao, momci su odlični, treneri su dobri, kao i ostatak tima. Hrana je odlična (rekao je kroz smijeh, op.a) – započeo je razgovor mladi Nick.

Čast nastupati za BiH

Mlada osoba, puna potencijala i želje za uspjehom je ostavila odličan utisak, a sigurno je da će se, uprkos tome što ne govori bosanski, svidjeti i navijačima Bosne i Hercegovine.

- Velika čast mi je nastupati za istu reprezentaciju kao i moj otac. On mi je najveći idol, htio sam ići istim putem kao i on. Nije bilo premišljanja uopće. – kazao je Salihamidžić, osvrnuvši se i na to da je mogao nastupati za ostale reprezentacije.

– Dio mog izbora je bila historija moga oca sa ovom državom, ali i u isto vrijeme, na društvenim mrežama i ljudi koji sam upoznao iz Bosne i Hercegovine su bili ljubazni prema meni, dok to nije bio slučaj u Njemačkoj i Španiji, tamo su često koristili prilike da me kritikuju. Bosanci i Hercegovci su prema meni uvijek bili prijateljski nastrojeni – dodao je Nick.

Pozitivne i negativne strane

Teško je odrastati kao dijete sportiste, možda ne sa standardnim problemima s kojima se susreću ostali ljudi, ali pritisak je uvijek glavna tema zašto neki od njih ne uspiju. Zrelost je teško dostići u 20-im godinama, pogotovo kada odrastate uz poznatog oca, ali to nije slučaj s Nickom. Nick je s obje noge na zemlji.

- Postoje pozitivne i negativne strane kada ste sin poznate osobe. Ako igram dobro onda je "vidi sin Hasana, isti ste", a ako ne igram onda često kažu "ah, on je tu zato što mu je otac Salihamidžić". Nekad otvara vrata, nekad ih zatvara i kada sam bio mlađi to me dosta stresiralo. Danas, ja sam svoj čovjek. Ja sam Nick i ne pokušavam da mi ne smeta – rekao je govoreći o stresu koji dolazi sa time što je sin popularnog "Brazze", dok je zaista impresivno koliko zdravo razmišlja.

Nick je govorio i o svojim saigračima na najbolji mogući način, hvaleći kako su ga primili, iako ne pričaju istim jezikom, ali je i pokazao zapanjenost njihovim poznavanjem stranih jezika. Naravno, pitali smo ga o tome da li su ga naučili malo bosanskog jezika, ali je on kazao kako su ga stigli samo naučiti "ružne riječi".