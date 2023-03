Nije mu bilo spasa: Preminuo novinar blizak Zlatanu Ibrahimoviću

- Nažalost, primili smo loše vijesti. Ne zaustavlja se bolest koja me muči već mjesecima. Liječnici više ništa ne mogu učiniti za mene. Nemamo drugog izbora nego prihvatiti sudbinu i nositi se s njom. Moja porodica i ja zahvaljujemo svima na podršci posljednjih godina, to nam je puno pomoglo - napisao je nedavno Slegers.

On je novinar zbog kojeg smo vidjeli i Zlatana Ibrahimovića u suzama. Dogodilo se to prije mjesec dana u emisiji u kojoj je Zlatan pričao o Slegersu.

- Pojavio se taj novinar koji me sam kontaktirao i, moram reći, u tom vreme novinari nisu bili moji prijatelji. Ali on mi se odlučio sam javiti, napraviti taj prvi kontakt, našli smo se na ručku i od tada smo postali jako dobri prijatelji. Igrali smo tenis zajedno, družili se, on mi je jako puno pomogao, dao mi je uvid u to kakvo stvari funkcioniraju u Nizozemskoj. O Thijsu sam pisao i u svojoj knjizi, uvek sam mu ostao zahvalan na svemu - kazao je tada Zlatan, koji nije mogao više zaustaviti suze.