Ibrahim Šehić iz Turske za "Avaz": Ubijeđen sam da ćemo se plasirati na EP

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nedavno je odigrala prve dvije utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo koje se 2024. godine održava u Njemačkoj.

Izabranici selektora Faruka Hadžibegića ostvarili su pobjedu protiv Islanda u Zenici i poraz od Slovačke u Bratislavi.

Određen kapital

Nakon euforije bh. javnosti poslije prve utakmice, stiglo je slovačko prizemljenje, ali je činjenica da je naš tim ipak prva dva susreta okončao s određenim kapitalom.

Nakon što su se glave ohladile pouzdani bh. golman Ibrahim Šehić je u razgovoru za „Avaz“ govorio o ogledima koji su za nama.

- Iskreno kad smo se okupili, osjetila se energija i pozitiva. Znao sam da ćemo napraviti rezultat. Odigrali smo dobro protiv Islanda. Imali smo kvalitetan voljni moment koji smo željeli i mi i navijači i to se vidjelo jer smo došli do zaslužene pobjede. Ta tri boda su jako važna i to ne trebamo nikako potcijeniti – kaže Šehić, golman turskog Konijaspora.

Kako kaže, Slovačka je donijela nepovoljan splet okolnosti.

- Vezano za Slovačku mnogo toga nam se nije poklopilo. Bilo je premalo vremena da se oporavi prvih 11 igrača, a osim toga imali smo 4 ili 5 igrača koji su bili virozni. S druge strane svi smo svjesni grešaka i da ubuduće ne smije biti tako. Sigurno ćemo nešto naučiti. Nećemo olako ući ni u jednu utakmicu – naglasio je bh. golman.

Pobjede kući

Pogled na kvalifikacije nije tako ružan, a Šehić je optimista.

- Kod kuće moramo sve pobijediti, bar sve direktne konkurente. To smo učinili s Islandom i možemo tako nastaviti. Ja sam uvjeren da ćemo na kraju uspjeti doći do plasmana na Evropsko prvenstvo. Ova ekipa s mladim igračima i nama iskusnijim ima zrelost, a svi imamo veliku želju. Svi smo svjesni izazova i težimo ka istom, a to je jako bitno – poručio je reprezentativac BiH.

Nema vremena

Konjaspor je nakon jednog lošeg perioda ušla u seriju od četiri utakmice bez poraza.

- Imali smo krizu, ali nakon pobjede protiv Galatasaraja se sve diglo. U ekipi, ali i u gradu je ambijent puno bolji. Inače, imamo ekipu s čak 16 novih igrača što je možda i bila greška kluba, ali nema vremena moramo izvući najbolje do kraja sezone – kaže Šehić.