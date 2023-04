Navijači Uniteda o Megvajreu: On je najnesretniji nogometaš na svijetu

Kapetan Manchester Uniteda Hari Megvajer (Harry Maguire) često je na udaru navijača kluba koji u njemu redovno vide krivca kad se situacija za ekipu ne razvija u željenom smjeru.

Najskuplji branič svijeta jučer je ispao tragičar svoje ekipe, ali kritike navijača na društvenim mrežama ovaj put zamijenilo je čuđenje.

Ništa Megvajer nije mogao napraviti u 92. minuti prvog susreta četvrtfinala Evropa lige kada se nakon udarca Jusefa En-Nesririja (Youssefa En-Nesyrija) lopta odbila od njegove glave i prevarila Dejvida de Geu (Davida de Geu) za konačnih 2:2. United je sve do 84. minute imao dva razlike, a onda je s dva autogola dopustio Sevilli da dođe do veće šanse u uzvratu pred svojim navijačima.

Redovno napadanje

Posebno je bolan za Unitedove navijače bio Megvajerov gol, no i oni, koji ga redovno napadaju, sad tvrde da ga se ne može kriviti za šok na Old Traffordu. Tačnije, neki od njih idu tako daleko da se pitaju je li Unitedov kapetan uklet.

„Megvajer je najnesretniji nogometaš na svijetu", "Čak ga se ne može kriviti za ovo, bila je to tek nesreća i šteta je da je to morao biti on", "Mislim da je on uklet, taj autogol se nije mogao kontrolirati", tek je dio onog što pišu Unitedovi navijači o kapetanu ekipe.

Daleko od gola

Da nije imao sreće slažu se i stručnjaci u studiju koji su komentirali utakmicu. Oven Herhrejvs (Owen Hargreaves) je ustvrdio da je En-Nesirijev pokušaj udarca glavom išao daleko od gola i da je "nevjerojatno" ono što se dogodilo "Hariju koji nije imao sreće i ništa nije mogao napraviti".

United je Megvajera doveo prije tri godine iz Leicester Cityja u transferu vrijednom 87 miliona eura.