Engleski fudbaler za jednu pjesmu nudio 55.000 eura, odbijen je

Šelbi je tom prilikom ispričao da je prije nekoliko godina pokušao da na svoje vjenčanje dovede poznatog američkog pjevača Džona Ledženda, kako bi mu otpjevao samo jednu pjesmu. Za to je Šelbi bio spreman da mu da 50.000 funti, odnosno oko 55.000 eura.

Engleski fudbaler je 2015. godine oženio dugogodišnju djevojku Dejzi Evans (Daisy). Poželio je da im Džon Ledžend otpjeva pjesmu “All of me”.

- Pokušao sam da dovedem Džona Ledženda (John Legend) na svoju svadbu da otpjeva pjesmu za prvi ples. Ponudio sam mu 50.000 funti samo da otpjeva jednu pjesmu, ali je on to odbio. Pomislio sam daj druže dajem ti 50.000 samo za jednu pjesmu, no nije prihvatio - otkrio je veznjak Notingem Foresta.