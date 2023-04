Hrvatskog reprezentativca napala trojica muškaraca: Jedan ga udario u lice

Hrvatski reprezentativac Roko Jureškin (22) napadnut je iz zasjede jučer poslijepodne. On je vozio automobil nakon treninga, uslijed čega su ga napala trojica muškaraca na ulicama Beneventa. Jedan od napadača ga je udario u lice nakon čega su pobjegli.

Jureškin je policiji prijavio slučaj i otišao kod ljekara.

Osuda za napad

- Osuđujemo počinitelje ove nasilne geste. Ponašanje nekih pojedinaca ne može dovesti u pitanje sportski duh Beneventa.

Pozivam sve navijače da u miru proživimo završnicu prvenstva. U ime grada ispričavam se Jureškinu zbog ovog napada - rekao je gradonačelnik Beneventa Mastela (Mastella).

Kako pišu Italijani, napad se desio zbog nezadovoljstva rezultatima jer je Benevento na ivici ispadanja u treću ligu.

Oglasio se Jureškin

Nakon svega, oglasio se i Jureškin koji inače igra u italijanskom drugoligašu Beneventu na posudbi iz Pise.

- Želim vas samo kratko obavijestiti i reći da sam dobro nakon incidenta koji se dogodio prije dva dana, cijenim sve poruke zabrinutosti i ljubavi. Srećom, ništa se ozbiljnije nije dogodilo. Nisu to baš neki hrabri ljudi koji nekoga udare i pobjegnu. U novinama su malo pretjerali u opisu, svi koji me poznaju znaju da me ovakve stvari ne mogu ni uplašiti niti uznemiriti. Sada se okrećemo važnijim stvarima i fokusirat ćemo na sljedeću utakmicu koja je ispred nas – napisao je fudbaler.