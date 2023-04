Španski mediji: Poznata sudbina Luke Modrića u Realu

Španski mediji pišu da je Real odlučio kakva je sudbina Luke Modrića (37) u ovom klubu.

Cadena SER objavila je da će Modrić sigurno produžili ugovor s Realom za još jednu sezonu.

- Real je odlučio produžiti ugovor s Modrićem. Luka je to zaslužio na terenu. Real mu još nije formalno ponudio nastavak saradnje, ali dao mu je do znanja da može biti jako miran. U svakom slučaju, ima garantovano mjesto u ekipi za sezonu 2023/24. – dodaje Relevo.

Modriću ugovor s Realom ističe za dva mjeseca, a klub mu još službeno nije ponudio novi. S obzirom na Modrićeve godine, posljednjih godina klub mu je davao jednogodišnje ugovore.

Očekivalo se da mu isto ponudi i ove sezone, no nakon što to nije napravio, sve su učestalije bile spekulacije kako je to zato što Modrić na ljeto puni čak 38 godina te zato što je nakon SP-a pala kvaliteta Modrićevih partija.

Podsjećamo, on je u Real došao iz Totenhema prije 11 godina i u tom periodu je odigrao 477 utakmica.